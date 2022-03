Un cabrianès, una rajadellenca i un igualadí. Un muntador de mobles, una periodista especialitzada en màrqueting digital i un enginyer que després de treballar a Anglaterra per a l’escuderia Williams de Fórmula 1 prepara la tesi doctoral sobre aerodinàmica. Lluís Ruiz, Marta Muixí i Marc Ollé. Tres especialistes en proves d’ultraresistència que, malgrat haver de compatibilitzar la passió per les curses amb la feina, formen part de l’elit del país i, com a membres de la selecció catalana, afronten avui (7.30 h), el campionat d’Espanya d’Ultraresistència per seleccions autonòmiques.

La competició coincideix amb la disputa de la segona edició de l’Ultra Trail Sierra de Cazorla, una prova de 72 km i 4.000 m de desnivell positiu acumulat que travessa els paratges del parc natural de les serres de Cazorla, Segura i Las Villas (Jaén). L’igualadí Marc Ollé debuta avui amb un combinat català masculí que completen Lluís Ruiz (AE Mountain Runners), Abel Carretero (CEM la Cameta Coixa) i David Prades (CEM la Cameta Coixa). Per al cabrianès i per a la manresana establerta a Rajadell Marta Muixí, aquesta és la segona experiència amb l’equip nacional. Ambdós van viure l’estrena competitiva amb la selecció el juny del 2021, a la mateixa competició, que aleshores va coincidir amb la disputa de la Tenerife Bluetrail. Muixí i les seves companyes van assolir el ceptre estatal, mentre que el quartet masculí, amb Lluís Ruiz i el moianès Gerard Morales, va signar la tercera posició. El més veterà de l’equip masculí El cabrianès Lluís Ruiz és l’únic que repeteix a la selecció masculina. A més, amb 33 anys, és el corredor més veterà del combinat. Després de finalitzar en una destacada catorzena posició la prova de 171 km i 10.040 m de desnivell positiu de l’Ultra-Trail del Mont-blanc, l’agost del 2019, Pere Rullan va convocar Lluís Ruiz per a l’estatal de seleccions autonòmiques de l’any passat. El bagenc rememora que, «per la meva manera de córrer, a la Tenerife Bluetrail em van faltar 20 quilòmetres». L’organització va decidir que l’estatal es dirimís en el circuit de 74 km que configura el trail, enlloc d’optar per l’ultra de 105 km que puja fins al cim del Teide. «A partir del quilòmetre 45 o 50, vaig començar a avançar corredors i amb un traçat més llarg n’hauria superat tres o quatre més», detalla Lluís Ruiz. Tot i això, el cabrianès va ser el segon corredor del combinat català a travessar la línia d’arribada i va assolir l’onzena posició final. Enguany, després d’una reeixida temporada i d’obtenir el sisè lloc a l’Ultra Pirineu, Lluís Ruiz emfasitza que «he complert tots els objectius de preparació que m’havia marcat per ajudar la selecció a lluitar pel podi o, fins i tot, vèncer». La crisi sanitària va interrompre la progressió de Marta Muixí. El 2019, la rajadellenca va obtenir les consecucions més llustroses de la seva carrera. No endebades, es va proclamar campiona de Catalunya d’ultraresistència i va pujar al tercer graó del podi de la Copa d’Espanya. L’anhel de retenir el ceptre estatal La primavera del 2021, Marta Muixí va ser convocada per primera vegada per Pere Rullan. «No m’ho esperava i, inicialment, vaig dubtar. La meva parella, Raül Racero, em va animar a entomar el repte i vaig competir a Tenerife». El debut no va poder ser més reeixit. El quartet que integraven Marta Molist, Montse Martínez, Clàudia Tremps i Marta Muixí va superar tots els seus oponents i va aconseguir el títol. «Va ser una experiència molt satisfactòria poder competir de tu a tu amb les millors corredores de l’Estat, incloses les professionals de les curses de muntanya», explicita Marta Muixí. Una gastroenteritis va obligar la rajadellenca a retirar-se d’una prova, per primera vegada, l’octubre passat, durant la disputa de la Trepitja Garrotxa, cursa en la qual es dirimia el campionat de Catalunya. Tot i això, Pere Rullan ha refermat la seva confiança en Marta Muixí per coliderar amb Montse Martínez (AE Matxacuca) un equip que completen Sílvia Puigarnau (AE Matxacuca) i Covi Robles (CE Trail Tarraco). «Vull oferir la meva millor versió a Jaén. Sembla que el circuit és ràpid però que inclou pujades fortes i tècniques que es poden adequar a les meves característiques», conclou. Del títol català a la selecció L’igualadí Marc Ollé, de 32 anys, va posar el colofó a una excel·lent temporada en conquerir, l’octubre passat, el campionat de Catalunya d’ultraresistència a la Trepitja Garrotxa. A més, va ser quart a la Copa Catalana de curses de muntanya, es va imposar a l’Ultra Els Bastions i va finalitzar en segona posició el Gran Trail Aneto-Posets. Finalment, va ser el millor català a l’Ultra-Trail del Mont-blanc. La seva progressió li ha obert de bat en bat les portes del combinat català. «No em puc plantejar res més que no sigui fer-ho el millor possible», sentencia el corredor anoienc.