L’Eintracht de Frankfurt, un clàssic discontinu de les competicions europees i amb el qual no s’havia enfrontat mai, serà el rival del Barça en els quarts de final de la Lliga Europa. En el sorteig que es va celebrar ahir a Nyon, els blaugrana també saben tot el camí que poden emprendre per arribar a la final del Sánchez-Pizjuán. Si superen els alemanys, se les hauran amb el guanyador de l’eliminatòria entre el West Ham, el botxí del Sevilla, i l’Olympique de Lió. La bona notícia és que els dos enfrontaments de tornada es jugarien al Camp Nou.

L’equip de Frankfurt arriba a aquesta ronda després d’haver fet una bona fase de grups, en què va ser primer davant de l’Olympiacos, el Fenerbahçe i l’Anvers, i d’haver eliminat el Betis en una eliminatòria que hauria hagut de resoldre abans. L’Eintracht va vèncer clarament per 1-2 al Villamarín, on fins i tot va errar un penal. Dijous va ser superior però va rebre un gol de Borja Iglesias a l’últim minut que va conduir el partit a la pròrroga. En l’últim minut del temps suplementari, un autogol de Guido Rodríguez, en pugna amb el central Hinteregger i el porter Rui Silva, va classificar els alemanys.

Ahir, quan va saber el resultat del sorteig, el seu entrenador, l’austríac de 47 anys Oliver Glasner, va manifestar que «al vestidor hi ha hagut un esclat d’alegria. Els jugadors ja marxaven i els he hagut de recordar que se sortejaven també les semifinals. No volem que el Barça sigui el final del camí.

El conjunt germànic sol actuar amb una línia de tres defenses davant de Kevin Trapp, el porter que tenia el PSG quan va rebre el cèlebre 6-1 del 2017. Hinteregger és l’amo de la defensa i són importants les posicions dels carrilers, Knauff per la dreta i el serbi Kostic, que té un guant a la cama esquerra, a l’altra banda. En atac, ha sorprès la progressió de l’esmunyedís extrem danès Lindström. El davanter centre és el colombià Santos Borré, ex del Vila-real i l’Atlètic de Madrid.

Guardiola, contra l’Atlètic

A la Lliga de Campions, que es va sortejar abans, el Manchester City de Pep Guardiola se les haurà amb l’Atlètic de Madrid, equip que ja el va eliminar les semifinals del 2016 quan el santpedorenc preparava el Bayern. Qui passi ronda jugarà contra el campió, un Chelsea que no pot vendre entrades a casa perquè no es deixa fer negoci al seu encara propietari, el rus Roman Abramovich, o el Reial Madrid. Els blancs sempre tindrien les tornades a casa. Per l’altra banda del quadre, el Vila-real ho tindrà molt difícil davant del Bayern.