Transcendent partit per al Covisa Manresa FS aquesta tarda, al pavelló del Pujolet, contra la UD Eivissa Gasifred, en un horari del tot inusual, les 16.45 hores. Després de les dues derrotes encaixades la setmana passada, els jugadors de Pau Machado afronten el repte ineludible d’imposar-se al cinquè classificat, la UD Eivissa Gasifred, per afermar-se a la sisena posició i assolir la classificació per jugar la propera edició de la Copa del Rei. Ambdues formacions sumen en l’actualitat 41 punts, però amb la singularitat que l’equip dirigit per Nacho Garrido ha jugat dos partits menys que els blanc-i-vermells (22 per 24). Un triomf permetria al Covisa Manresa FS mantenir o ampliar els tres punts d’avantatge respecte al setè classificat, l’Escola Pia de Sabadell, conjunt que encara ha de visitar el Pujolet. Els manresans encaren el duel amb el dubte de la participació de l’ala Asis i amb la bona nova que Carles Ambrós podrà jugar per decisió del Comitè d’Apel·lació. D’altra banda, el Sala 5 Martorell no hauria de tenir dificultats per mantenir el lideratge contra el cuer Amics del Pou (20 hores).