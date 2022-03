Iaroslava Mahutxikh, de només 20 anys, va aconseguir amb un salt de 2,02 metres una emotiva victòria a la final d’altura dels Mundials en pista coberta que va regalar a l’equip d’Ucraïna el consol de sentir l’himne nacional a l’Stark Arena de Belgrad, en plena guerra contra Rússia. La seva volta d’honor, amb la bandera nacional blava i groga, va ser seguida amb emoció des de la grada per tota la delegació ucraïnesa.

Mahutxikh, originària de Dnipró, carregava amb la responsabilitat de liderar el petit equip ucraïnès, format per sis dones (els homes són a la guerra), a la recerca de la medalla d’or, i tenia prou credencials per aconseguir-ho: bronze olímpic, plata mundial i or europeu en sala, però hi havia rivals disposades a impedir-l’hi, tot i que es va beneficiar de l’absència de la russa Maria Lasitskene, triple campiona mundial (Pequín 2015, Londres 2017 i Doha 2019) així com medalla d’or en els Jocs de Tòquio, el 2021, privada de competir per la World Athletics, com tot l’equip rus.

En qualsevol cas, Mahutxikh no ho va tenir fàcil perquè l’australiana Eleanor Patterson, que encapçalava el rànquing mundial de l’any amb una marca d’1,99, va estar per davant quan va saltar els 2 metres justos. La ucraïnesa va haver d’esgotar els seus tres intents per aconseguir-ho. Després va superar els 2,02 a la primera, deixant sentenciat el concurs. L’australiana no va poder amb aquesta alçada.

La kazakh Nadezhda Dubovitskaia es va emportar la medalla de bronze amb un salt d’1,98, per davant de la montenegrina Marija Vukovic (1,95) i l’altra ucraïnesa, Irina Gueraixtxenko (1,92).