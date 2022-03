El pilot Somkiat Chantra (Kalex) li va donar al seu país, Tailàndia, la primera victòria en el campionat del món de motociclisme en vèncer el Gran Premi d'Indonèsia de Moto2, en el circuit Mandalika de l'illa de Lombok, amb autoritat i en solitari. El gironí Albert Arenas ha quedat en desena posició.

Chantra va protagonitzar diverses voltes ràpides de carrera per a demostrar la seva solvència a Mandalika, on li van acompanyar en el podi l'italià Celestino Vietti (Kalex), que es consolida en la primera posició del campionat, amb Arón Canet (Kalex), tercer.

Després de la prova de Moto3, Direcció de Carrera va decidir retallar el nombre de voltes de la resta de competicions, en concret en la prova de Moto2 va passar de 25 a 16 voltes, a causa de les condicions de la pista, perquè en la corba 17 va començar a aixecar-se l'asfalt per l'alta temperatura tant ambient com del paviment, i això va motivar la presa de tal decisió, per a evitar majors riscos.

El britànic Jake Dixon (Kalex), que sortia des de la pole position no va poder evitar que per l'interior en la frenada de final de recta se li colessin tant el tailandès Somkiat Chantra (Kalex) com el seu compatriota Sam Lowes (kalex), amb el gironí Albert Arenas (Kalex) com el millor espanyol en els instants inicials en la sisena plaça.

Just en aquesta primera tornada Direcció de Carrera ja va avisar a l'espanyol Pedro Acosta (Kalex) que podia realitzar la volta llarga de penalització que li havia imposat per conducció irresponsable durant els entrenaments, que va complir en l'últim moment, en el tercer gir, en un intent de fer-lo en la millor posició possible després de sortir dècim i guanyar una posició.

Acosta va tornar a la carrera en la quinzena posició i, amb això, obligat a remuntar ràpidament si no volia perdre el contacte amb el grup de carrera en les poques voltes a les quals havia quedat reduïda la prova de la categoria intermèdia.

Chantra va liderar el gir inicial per davant de Lowes, Dixon i l'italià Simone Corsi (MV Agusta), mentre que Augusto Fernández (Kalex), que sortia segon, es va quedar clavat en la mateixa i va fer el primer pas per línia de meta, en vuitè lloc, just per davant del seu compatriota Pedro Acosta (Kalex).

El pilot tailandès es va mantenir com a sòlid líder en unes condicions en les quals està molt acostumat a competir, amb Jake Dixon atacant a Sam Lowes, encara que la seva fogositat li va portar a anar-se pels sòls poc després, una pèrdua que va beneficiar a Arón Canet (Kalex), que anava per darrere d'ell i que li va lliurar en safata la segona plaça, per davant de Lowes i de l'italià Celestino Vietti (Kalex), vencedor a Qatar i líder del mundial.

Amb Chantra mantenint un cert avantatge al capdavant de carrera, Arón Canet es va intentar organitzar per a donar-li abast des del segon lloc, perseguit per Vietti, però amb unes posicions que s'anaven consolidant a poc a poc, en tant que, per darrere, Pedro Acosta ja havia pujat fins al novè lloc.

En el vuitè gir, Celestino Vietti, el líder del mundial, va aconseguir superar per l'interior a Arón Canet, que es "va enganxar" a ell per a evitar que s'escapés perquè va fer l'efecte que l'italià volia aconseguir al tailandès, que en aquesta volta ja comptava amb dos segons d'avantatge i, un gir més tard, el tailandès va deixar clar que anava per la victòria en protagonitzar la volta ràpida de carrera.

Malgrat no comptar entre els favorits, Somkiat Chantra va consolidar la seva primera victòria en el mundial de motociclisme amb autoritat i una nova volta ràpida en el dotzè gir, i controlant en tot moment la carrera.

Al costat d'ell en el podi van acabar Vietti i Canet, amb Sam Lowes en la quarta plaça per davant d'Augusto Fernández i amb Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que va aconseguir protagonitzar una impressionant carrera després de partir des de la dotzena posició, setè, superat en última instància pel japonès Ai Ogura (Kalex).

Albert Arenas va perdre una mica de "manxa" en el tram final de la prova en la qual es va barallar amb Pedro Acosta per la novena posició, amb avantatge final per al "Tauró" del Port de Mazarrón

Jorge Navarro (Kalex), va ser tretzè, amb Jeremy Alcoba (Kalex) després d'ell, Marcos Ramírez (MV Agusta) ja fora dels punts setzè i Manuel "Manugas" González (Kalex), divuitè.