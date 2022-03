El FC Barcelona ha tornat a somriure en un Clàssic tres anys després i ho ha fet a més amb una exhibició de les seves millors èpoques en golejar aquest diumenge amb molta autoritat per 0-4 al Santiago Bernabéu a un Reial Madrid inoperant i perdut durant tot l'enfrontament.

L''efecte Xavi' ha aterrat de ple en el coliseu madridista. El seu equip sabia el que es jugava i ha posat obstinació, entusiasme i, sobretot, molt de futbol. La mà del de Terrassa ja està implantada i els nous fitxatges, sobretot Aubameyang, que podia haver signat una nit encara millor, i el recuperat Dembélé, li han donat contundència a un estil on Pedri ha marcat el ritme.

I l'ha plasmat davant el líder, que mai ha trobat el seu rumb ni la seva identitat, massa perdut davant dues baixes que li han fet molt de mal. Sense Benzema no ha sigut perillós i sense Mendy ha perdut una solidesa defensiva esquerdada per primera vegada en tota la temporada. Ancelotti no ha donat amb la tecla i el seu equip en cap moment ha donat la sensació de tenir opcions reals. Només ha cedit un punt davant el Sevilla, però el Barça es pot col·locar a nou si guanya el seu partit ajornat.