El Cadí la Seu se’n va sortir en un duel ple d’alternatives en una pista complicada com la del Gran Canària i obre un important forat respecte del cinquè classificat, la qual cosa li pot donar tranquil·litat per afrontar les properes jornades. L’equip de Bernat Canut va basar el seu triomf en dos bons quarts, el segon i el quart, en què va neutralitzar els avantatges que anava aconseguint el combinat insular.

El duel no va començar gaire bé, amb un Spar Gran Canària encertat en faceta ofensiva, ja que va anotar fins a 23 punts en els primers deu minuts. La base Nesbitt, autora d’11 punts en aquesta fase de l’enfrontament, semblava impossible d’aturar per l’equip urgellenc en les seves penetracions a cistella. En el segon quart, però, el triple format per Raventós, Etxarri i Tunstull es va carregar l’equip a l’esquena i va aconseguir que les visitants arribessin amb avantatge al descans.

Després del pas pel vestidor, l’equip local va estar més encertat i va arribar a tenir cinc punts de diferència (56-51) en el tram final. Però en el període decisiu, els punts d’Etxarri i de Tunstull, aquesta molt encertada en els tirs lliures, van tornar a donar avantatge a l’equip de Bernat Canut. Laura Peña i Ariadna Pujol, aquesta amb un bàsquet complicat a 1.46, van donar cinc punts que les bases Peña i Raventós van gestionar amb tirs lliures.