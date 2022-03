Victòria solvent però sense estridències del Sala 5 Martorell contra el sabadellenc Amics del Pou (7 a 1) que permet al conjunt entrenat per Víctor González refermar el seu lideratge al grup 3r de Segona Divisió B. No assolir el triomf hauria estat una sorpresa del tot inesperada i, potser per això, els martorellencs ja van sentenciar la victòria durant els primers minuts de la confrontació. El pivot Ramón Sánchez va posar els fonaments del triomf amb dos gols seguits (minuts 7 i 8) i Joan Rusines i Marc Mármol van situar un 4 a 0 a l’electrònic del tot inabastable per al volenterós conjunt sabadellenc (min 14). En els primers minuts de la represa, Ramón Sánchez i Oussama Chefraou van convertir l’esperada victòria en golejada (minuts 22 i 24). A partir d’aleshores, els amfitrions van deixar de prémer l’accelerador en atac, van dosificar els esforços i van facilitar que el juvenil Pau Ramírez adquirís experiència a la tercera categoria estatal. Pau Ramírez va establir el marcador definitiu (min 38).