Quan els últims deu segons de la confrontació entre el Covisa Manresa FS i la UD Eivissa Gasifred van començar a consumir-se a l’electrònic del pavelló del Pujolet res no feia preveure que els amfitrions assolirien un triomf cabdal (3 a 2). L’excel·lent segon període protagonitzat pels jugadors de Pau Machado no es reflectia en el marcador (1 a 2) i l’opció tàctica de jugar amb porter jugador els últims cinc minuts del duel havia estat efectiva pel que fa al joc, però no havia permès marcar. Aleshores, l’enèsima jugada ofensiva trenada pels blanc-i-vermells va propiciar el gol de l’empat a dos, materialitzat pel tanca Èric Castillo. Només faltaven set segons per al final i el nombrós públic que s’aplegava a les grades el va celebrar de forma entusiasta. Els aficionats no es podien imaginar que l’ambició dels seus jugadors els portaria a l’èxtasi segons després. Els eivisissencs van posar la pilota en joc, els manresans la van pispar, la van moure encertadament i ràpidament i Carles Lavado, potser ja a l’última dècima de segon, va concretar la remuntada i va desfermar l’apoteosi.

El duel era fonamental per a ambdues formacions. Els amfitrions necessitaven vèncer per afermar-se en les posicions que donen la classificació per jugar la propera edició de la Copa del Rei i els visitants per optar a arrabassar el quart lloc al Barceloneta Futsal. El partit va ser trepidant. La UD Eivissa es va mostrar més incisiva durant el primer període i Víctor va donar avantatge als visitants de seguida (min 4). Carles Ambrós va reequilibrar el marcador un minut després, però els blanc-i-vermells es van mostrar cauts en atac, tot i contenir amb solvència les envestides ofensives de l’oponent. A la represa, el Covisa Manresa FS va transmutar la inhibició en determinació, però el porter visitant Polpi va palesar la seva categoria i Víctor va aprofitar un contracop per marcar el segon gol dels eivissencs (min 27).