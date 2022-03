La Volta Ciclista Catalunya recorrerà entre aquest dilluns i el proper diumenge 1.200 quilòmetres de carreteres. El recorregut és principalment per la xarxa viària secundària però també afectarà algunes vies principals de les comarques centrals. Entre aquestes hi ha l'N-154 de Llívia a Puigcerdà per on passarà dimecres. La Volta també es deixarà veure dijous per l'N-260 de la Seu d'Urgell a Ribera d'Urgellet i la C-14 a Coll de Nargó.

La Seu fa públic el paquet d’afectacions per la sortida de la Volta Ciclista El Servei Català de Trànsit informarà en temps real de les afectacions a les carreteres que provoqui la prova, que celebra la seva 101 edició. Els Mossos d’Esquadra establiran un dispositiu especial amb la participació d’uns 300 agents aproximadament, els quals prestaran servei de protecció de l’esdeveniment, regulació del trànsit i seguretat viària. Entre d'altres, donaran cobertura tant dinàmica com estàtica al pas de la cursa amb l’objectiu de garantir la seguretat. També col·laboraran i donaran suport en el dispositiu la Gendarmeria i la Policia Nacional francesa, ja que la segona i tercera etapa de la cursa tenen recorregut en territori francès. Hi col·laboren també les Policies Locals de Catalunya afectades pel pas de la cursa (un total de 51) i el Sistema d’Emergències Mèdiques.