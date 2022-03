«Hola de part del jugador acabat», escrivia Pierre-Emerick Aubameyang després del seu doblet al Santiago Bernabéu. El davanter gabonès havia fet 7 gols i dues assistències en 15 partits amb l’Arsenal abans de ser apartat per Arteta per indisciplina. Hi havia qui criticava el seu fitxatge pel Barça dient que era un exjugador i que seria un caos per al vestidor. La realitat és que ha sigut al contrari i s’ha convertit, com deia Xavi, en un «regal caigut del cel» per al Barça: ja ha fet 9 gols en 11 partits.

Hello from the finished player 🔵🔴

💪🏽 pic.twitter.com/MUPmsznoup — AUBA⚡️ (@Auba) 21 de marzo de 2022 El davanter gabonès va voler emular diumenge Son Goku, un altre personatge que va tornar del cel a la terra, per celebrar el seu festival al Bernabéu. No només va copiar un gest del superguerrer, que porta tatuat a la cuixa dreta i que va marcar una generació de catalans, sinó que, a més, va mostrar una bola de drac. «Era una celebració especial, perquè amb aquesta bola de drac pots demanar un desig i vaig demanar guanyar el partit per poder dedicar-l’hi a la meva família, que viu a prop d’aquí, i als meus avis, que ja no hi són». View this post on Instagram A post shared by Pierre-Emerick Aubameyang (@auba) Al seu avi matern d’El Barraco, una petita localitat d’Àvila, li havia promès que jugaria a Espanya, tot i que finalment no per vestir la samarreta del Madrid, sinó la del Barça. En la seva primera visita va aconseguir dos gols que van allargar la seva extraordinària ratxa: ha fet 9 gols en 11 partits i, en un mes i mig, s’ha convertit en el segon màxim golejador de l’equip, només per darrere de Memphis Depay. Continua així el seu idil·li amb el gol que havia demostrat allà on havia jugat. Pitxitxi de la Bundesliga el 2017, el gener de l’any següent l’Arsenal el va fitxar. Va aportar pólvora als gunners i el 2019, a més de ser també el màxim golejador de la Premier, va passar a ser el capità de l’equip. Gratis i fins al 2025 L’artiller, de 32 anys, va arribar gratis al Barça el 31 de gener, sobre la botzina del mercat d’hivern, després de desvincular-se del seu anterior club. Venia inicialment per a sis mesos, però, al final va firmar fins al 2025, però amb opció d’una sortida pactada el 2023, condicionat el club blaugrana perquè la reducció del salari fins al juny del 2022 exigia a canvi un període de vinculació contractual molt més llarg de l’inicialment desitjat per Mateu Alemany, director de futbol del Barça. El davanter gabonès és l’últim passatger del vol Emirates-Barcelona. Vuit jugadors han canviat la samarreta ‘gunner’ per la blaugrana: només un, Henry, va triomfar. De moment Aubameyang segueix els passos del també excapità de l’Arsenal i, com el punta francès en el 2-6, va marcar en una altra golejada històrica al Bernabéu.