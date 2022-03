El Barça va tornar a treure profit d’una altra derrota del Reial Madrid a la seva pista, la d’ahir davant del Baxi (75-86) i es va desfer del Gran Canària (98-80) en un duel que va deixar sentenciat des de bon inici. D’aquesta manera, el conjunt de Jasikevicius ja se situa com el que té més victòries a la lliga, una més que els blancs, i encara els queda un partit per recuperar dels que es van ajornar pels brots de covid.

Els blaugrana només van tenir amabilitat amb els insulars a l’hora de regalar un record al seu exjugador Pustovyi. Van anotar 28 punts en el primer quart i 33 en el segon després del qual ja vencien per un claríssim 61-28. Després van abaixar el pistó i el conjunt de Porfi Fisac va poder maquillar una mica el resultat. Cinc locals van fer doble dígit en anotació, entre els quals va destacar el reaparegut fa poc Àlex Abrines, autor de 20 punts i de 5 triples en 6 intents.

Un altre dels equips que se situa en la zona noble, en quart lloc empatat amb el Baxi, és el Joventut, que deixa més cuer que mai el Coosur Betis en derrotar-lo per 66-77. Per la banda dels badalonins, el millor va ser Joel Parra, autor de 13 punts i de 22 de valoració, per contrarestar els 22 anotats pel bètic Evans.

El Casademont es complica més

Pel que fa a la zona baixa, el Casademont Saragossa segueix flirtejant amb el descens i ahir va caure a València per 81-79, ara sota la batuta d’Aleix Duran, exajudant de Jaume Ponsarnau. Tot i mostrar una bona imatge i tenir l’equip de Peñarroya a tret durant tot el partit, els aragonesos van claudicar, malgrat els 27 punts de Jordan Bone. Pel que fa al València, Prepelic va fer 21 punts. També ahir, victòria per 91-78 del Lenovo contra el Burgos, que es manté en descens, i del Baskonia davant el Breogán per 89-84 en un duel entre equips que volen ser als play-off.