La formació juvenil del CE Manresa va assolir una victòria fonamental contra la UE Figueres (3 a 1). Ambdós equips van oferir una notable versió durant el primer període i Gerard Gómez (min 26) i Nil Arumí (min 32) van disposar de les millors ocasions dels amfitrions abans que Marco Gordón avancés el seu equip a l’electrònic amb un golàs (min 35). Set minuts després, Marc Marí va malbaratar el penal comès per Ian González. Els blanc-i-vermells van prémer l’accelerador en atac a la represa i Iker Urgelés va aprofitar una passada d’Édgar Lozano per empatar (min 76). Quan faltaven set minuts per al final, Lozano va forçar i transformar el penal de Pau Salvà.