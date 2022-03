El CB Navàs Viscola es consolida en les primeres posicions de la classificació i es destaca d’un rival directe després de derrotar en els darrers minuts el partit un Santfeliuenc que va disposar d’un tir a tres segons per al final per portar el partit a la pròrroga. El partit va ser molt igualat, amb iniciativa del conjunt del Baix Llobregat en els primers minuts. El Navàs es va poder escapar de sis punts en el tram final del tercer quart gràcies a bàsquets de Brià i Planell, però els darrers deu minuts van ser de dures defenses, com demostra el parcial de 10-13. De fet, en els últims tres minuts, els bagencs només van poder anotar quatre punts, tots de tirs lliures anotats per Planell i Yuste, aquests darrers quan faltaven 13 segons per al final. El visitant Martín va disposar de l’última opció per empatar, però va errar i Diallo va tancar el rebot definitiu.