Efectivitat golejadora, fermesa defensiva i capacitat de gestió de les emocions en un entorn advers. Aquestes van ser les habilitats que va exhibir el Centre d’Esports Manresa a Terrassa per imposar-se al Municipal de ca n’Anglada, el feu de l’altre equip revelació de la competició, el CP San Cristóbal (1 a 2). Un meritori triomf que permet a l’equip blanc-i-vermell recobrar la segona posició i reforçar les seves possibilitats d’accedir a les eliminatòries d’ascens o, fins i tot, d’assolir el títol i l’ascens directe. No endebades, el Girona FC B, el CE l’Hospitalet, la FE Grama i el CF Peralada van perdre i la UE Olot, el líder, va cedir un empat al camp de l’EC Granollers. Els manresans són segons a dos punts del conjunt de la Garrotxa, però han jugat dos partits menys que l’equip d’Albert Carbó.

Les reduïdes dimensions del terreny de joc de ca n’Anglada i la intensitat característica dels egarencs feia preveure un partit molt dificultós. Els jugadors d’Oliver Ballabriga van evidenciar el seu anhel ofensiu des dels primers minuts i David Toro va posar a prova la concentració d’Òscar Pulido amb un enverinat xut de primera (min 4). Tot seguit, Àlex Poves i David Toro no van poder rematar de cap amb encert (min 6). Els jugadors de Ferran Costa van contenir l’embat inicial dels amfitrions i Javi López va lluir el seu instint golejador per materialitzar la primera ocasió de gol dels visitants. La gardela del davanter del Pont de Vilomara va botar a l’àrea de gol i va sorprendre Segura (min 8). El ritme del partit era trepidant i ambdues formacions maldaven per marcar. Noah va tallar una pilota jugada per Papi Amantini i va obligar el porter egarenc a lluir-se amb la seva rematada rasa (min 17). El CE Manresa ja dominava el tempo del partit quan dues accions absurdes van propiciar l’expulsió per doble targeta groga de Papi Amantini. L’àrbitre es va precipitar en ensenyar-li la primera (min 27) i el central d’origen argentí va errar de forma inequívoca en cometre una aparatosa entrada sobre Noah, dos minuts després. Els blanc-i-vermells van imposar el seu estil de joc durant l’últim quart d’hora del primer acte i dues rematades de cap de Javi López (minuts 39 i 45+2) van estar a punt de sentenciar el matx.

El segon gol dels manresans el va marcar Noah a l’inici de la represa (min 52). El davanter d’origen ghanès va recollir un servei en profunditat i va rematar a gol amb l’esquerra. El domini blanc-i-vermell es va accentuar fins que Abde va minimitzar el desavantatge dels amfritrions amb un obús inapel·lable (min 64). El gol va vivificar el CP San Cristóbal tot i que Nil Garrido (min 72) i Moha (min 74) van xutar amb perill. Els primers moments de dificultat per al CE Manresa van arribar al minut 80. Moha va impedir la incursió de Tom Diawara, però la rematada rasa de Tino Mendoza va obligar Òscar Pulido a fer una gran intervenció. Tot i jugar amb un futbolista menys, els egarencs van obligar el CE Manresa a palesar la seva solvència defensiva en els últims tretze minuts, inclosos els set de recuperació. Els manresans no van concedir cap ocasió i van segellar la tretzena victòria.