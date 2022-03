Un solitari gol de Felis a l’inici del partit va condemnar l’Igualada a la derrota al camp del Mollerussa (1-0). El conjunt igualadí sense encert de cara a porteria no va poder donar continuïtat a les dues victòries aconseguides seguides i talla d’aquesta manera la revifalla.

El conjunt igualadí va saltar damunt del terreny de joc amb un equip molt jove. L’entrenador Pedro Milla va donar continuïtat a l’onze inicial al porter Picaseño, el davanter Franc Samaniego i va jugar com a titular per primer cop Bejarano. Els jugadors igualadins es van veure sorpresos amb un gol matiner de Felis i ja van anar a remolc durant tot el partit. Els visitants, tot i ser superiors, van perdonar moltes ocasions de gol i no van poder rescatar cap punt en el complicat camp del Mollerussa. A la represa, l’Igualada no va saber aprofitar el domini i va caure derrotat per la mínima.

Amb aquesta derrota el conjunt blau es complica una mica més la permanència abans de rebre el Solsona.