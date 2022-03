El FC Barcelona ha guanyat per golejada a un Reial Madrid irreconeixible. L’equip dirigit per Xavi Hernández va aconseguir diumenge un 0-4 a domicili en un partit perfecte del conjunt blaugrana. Aubameyang per partida doble, Araújo i Ferran Torres han sigut els encarregats de tornar-li la il·lusió a una afició abocada als jugadors, que han trencat la mala ratxa de cinc derrotes consecutives en els últims enfrontaments contra els blancs.

