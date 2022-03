El ciclista italià Sonny Colbrelli, campió d’Europa i últim guanyador de la París-Roubaix, s’ha desplomat tot just travessar la meta de Sant Feliu de Guíxols, en segona posició, lloc en el qual ha finalitzat la primera etapa de la Volta guanyada per l’australià Michael Matthews. Colbrelli ha estat atès immediatament i els serveis d'emergència han intentat reanimar-lo abans de traslladar-lo a l’ambulància. Un helicòpter l’ha d’evacuat a l’hospital. Els serveis de seguretat de la carrera han acordonat el lloc on estava estirat el ciclista per mantenir la discreció mentre era atès pels serveis mèdics de la carrera.

🔴ÚLTIMA HORA



Sonny Colbrelli, segundo en esta primera etapa de la Volta a Catalunya se ha desplomado nada más cruzar la línea de meta y los servicios médicos le han tenido que practicar un masaje cardíaco



Seguiremos informando: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/BIkHfxrV1J — Teledeporte (@teledeporte) 21 de marzo de 2022 Aquest greu contratemps ha trencat totalment els esquemes d’una primera etapa nerviosa, amb molts talls i disputada en alguns trams sota la pluja. Colbrelli era un dels favorits per adjudicar-se precisament la victòria en la jornada inaugural de la ronda catalana. El ciclista té 31 anys i el 2021 va tenir una destacadíssima actuació durant tot l’any.