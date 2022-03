El Gimnàstic de Manresa no va poder disputar la jornada número 25 de la Lliga Nacional Juvenil al camp del Girona B per casos de covid-19 a les files manresanes. Ara que s’arriba al tram decisiu de la temporada, en què el conjunt d’Óscar Segura té 3 partits consecutius davant dels tres primers classificats (Girona B, Badalona i FC Barcelona B), els casos de positiu per covid dels jugadors manresans han aturat aquest particular Tourmalet. Després de 24 jornades, el Gimnàstic de Manresa es troba fora de les posicions d’ascens, però empatat a 38 punts amb la Fundació Grama (un partit més) i a quatre punts del Badalona (un partit més), equips que marquen els primers llocs en les posicions que donen les places d’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil. La setmana vinent el Nàstic rebrà el Badalona.