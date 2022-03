El Joanenc està passant per un moment complicat després d’encadenar set jornades seguides sense vèncer. Els locals rebien la visita del Castellar, un rival directe en la lluita per la tercera posició, però no van ser capaços d’aconseguir més que un empat. Després d’un inici sense un clar dominador, els grocs van començar a generar perill, monopolitzaven la possessió de la pilota i protagonitzaven les primeres ocasions de gol. Els santjoanencs van gaudir de tres clares accions durant la primera part per trencar la igualtat inicial, però seria el Castellar qui anotaria el primer gol del duel en un contracop per banda que acabava amb el gol de Saavedra. Un cop anímic important per als locals, que, tot i veure’s superiors, arribaven al descans perdent. Al segon temps la dinàmica va ser molt similar, el Joanenc seguia atacant constantment la porteria de Martín, però no va ser fins al minut 65 que Castillo amb una bona jugada individual feia l’1-1. Els bagencs tenien el partit on volien, excepte algun ensurt puntual per part dels visitants, controlaven el partit i tenien a prop el gol de la victòria, però la falta d’encert dels locals va impedir que l’equip de Sant Joan de Vilatorrada s’emportés la victòria.