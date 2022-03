L’Espanyol va derrotar el Mallorca (1-0) en un partit de victòria obligada per no veure com es podia complicar el final de la temporada. Un gol de Raúl de Tomás tres minuts abans del descans va permetre vèncer el conjunt de Vicente Moreno, el qual, a més, deixa els illencs, l’equip que ara marca la zona de descens, deu punts darrere en la classificació.

L’anotació va arribar en una contra dels blanc-i-blaus molt ben portada per Sergi Darder. El balear es va aturar en el moment just i va passar la pilota filtrada cap a De Tomás, qui va batre Sergio Rico amb un xut creuat. El Mallorca ho va intentar a la represa, sobretot amb una rematada de Muriqi que va desviar un Oier que va rellevar Diego López en el descans. Ahir, Moreno no va confiar en el sallentí Joan Garcia, que havia jugat l’últim partit al camp del Llevant i que havia estat criticat per l’acció del gol de l’empat dels valencians. El Mallorca entra en zona de descens perquè el Cadis va aconseguir la segona victòria de la temporada a casa en vèncer per 1-0 el Vila-real. El gol el va marcar Sobrino en l’últim minut.