El Tenea Esparreguera va treure partit d’un parcial de 9-0 en els últims dos minuts i 46 segons del tercer període per adquirir una diferència de deu punts (50-40) que ja no va poder ser superada pel Monbus Igualada. El partit entre tots dos equips era un duel per accedir a la tercera posició en solitari del grup C2, un lloc que cau de la banda de l’equip del Baix Nord, qui, a més, com que també va guanyar per 9 punts a Les Comes, té el basket-average a favor seu.

Fins aleshores, el partit havia estat molt disputat i amb alternatives, amb un primer quart equilibrat i un segon en què l’Igualada es va escapar de fins a set punts (27-34) impulsat per bons minuts de Burgès i Torres. En el tercer quart, en canvi, l’Esparreguera va equilibrar el partit aviat i, en el tram final, va assolir l’avantatge de deu punts amb els quals va entrar en el tram decisiu de l’enfrontament. En aquest moment, l’Esparreguera es va arribar a acostar fins a quatre punts, primer, i a cinc, en l’últim minut, però Albert Barquets va estar molt encertat amb els tirs lliures i no va permetre que hi hagués cap ensurt.