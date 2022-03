La Pirinaica va aconseguir la quarta victòria de forma consecutiva en vèncer l’Alt Berguedà per 4 a 1. El conjunt de la Mion va mostrar la seva millor versió per superar de forma clara el seu rival. Els locals es van trobar un equip extremadament defensiu, cosa que els va permetre dominar la possessió de la pilota i jugar a pler, tot i que en les primeres aproximacions perilloses la defensa de l’Alt Berguedà s’imposava per rebutjar qualsevol atac. La Pirinaica insistia constantment per trencar l’empat inicial, i en el minut 38 Casas posava l’1 a 0 amb un tir que es colava per sobre del porter visitant. Abans d’arribar al descans, Jurado feia el 2-0 des dels onze metres per deixar el partit molt favorable als interessos locals.

A la represa, els baganesos posaven resistència i reduïen les distàncies amb un gran gol de Puig, però ràpidament els vermells posaven distància de nou en el marcador amb un gol de Serra. Els locals jugaven a pler tot i la pressió dels visitants, que encara intentaven fer el gol que els acostés a l’empat, però la Pirinaica sentenciaria el partit en el temps afegit amb un gol de Kadri, que va agafar mal col·locada la defensa de l’Alt Berguedà per fer el 4 a 1.