Després de sis partits sense guanyar (4 derrotes i 2 empats), el CF Solsona va tornar al fil de la victòria després de superar per un còmode 3-1 el Catllar.

El conjunt local va disputar una primera meitat amb molt domini davant d’un rival que es va veure superat. A mitjans de la primera meitat els blaus es van poder avançar en el marcador després que Vilajosana aprofités una centrada de la banda esquerra de Garrido per rematar a pler dins l’àrea petita, 1-0. L’equip del Catllar va reaccionar abans del descans i va tenir arribades de perill per intentar empatar. El marcador ja no es va moure més i ambdós equips es van retirar al túnel de vestidors amb un mínim favorable als locals.

A la represa, els solsonins es van veure sorpresos per una forta pressió del rival. Al conjunt de casa li va costar sortir d’aquesta asfixiant pressió, però, quan ho aconseguia, generava molt de perill. Així va ser. El minut 66 els jugadors solsonins van sortir bé de la pressió i Alsina va enviar una magnífica assistència a Vilajosana, qui va picar la pilota per damunt del porter per posar el segon gol i el seu doblet particular.

Set minuts més tard el Solsona va sentenciar el partit amb el tercer gol. Ratera va recuperar una pilota per enviar una passada a l’espai a Alsina, qui va assistir Garrido per superar el porter, 3-0. En el tram final, els jugadors visitants van collar i van poder maquillar el marcador després d’aprofitar un desajust a la defensa blava en una centrada lateral, 3-1. Amb aquests tres punts els solsonins agafen aire i es col·loquen amb 23 punts. La setmana vinent els jugadors del Solsona s’enfrontaran davant l’Igualada.