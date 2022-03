Dos dies després de l’homenatge de l’equip masculí al Bernabéu (0-4), el poderós Barça femení va visitar el Reial Madrid en el primer clàssic de la història en la Champions. Sense exhibir la superioritat habitual de la majoria de les seves cites, l’equip blaugrana va prendre avantatge en l’anada dels quarts (1-3) davant un rival que també va vestir de negre, com en el duel de diumenge, però va exhibir una imatge molt més convincent que l’equip de Carlo Ancelotti. Amb pressió, intensitat i bons arguments ofensius, el conjunt d’Alberto Toril va vendre molt cara la derrota. En una setmana es determinarà el semifinalista.

Aquell 30 d’abril espera un partit històric al Camp Nou. A les 18.45 hores se celebrarà la tornada dels quarts amb l’objectiu de batre un rècord històric d’assistència (les 85.000 entrades es van vendre per la via ràpida). Serà el primer partit del femení al temple blaugrana amb públic i el segon de la història en aquest escenari, que ja va acollir un Barça-Espanyol femení el gener del 2021 a porta tancada per la pandèmia.

Gol i doble ocasió

Era el quart duel del curs entre els dos equips. El Barça dominava per un global de 9-1 fins a la cita d’aquest dimarts després de les seves victòries a la Supercopa (0-1) i a la Lliga (1-3 i 5-0). L’última golejada, aconseguida al Johan Cruyff fa tot just 10 dies, va servir per certificar el títol de Lliga.

En aquesta ocasió, no obstant, li va costar imposar la seva autoritat a les campiones d’Europa, que van veure fins i tot com s’avançava el seu rival amb una rematada creuada d’Olga Carmona (m. 8), una circumstància totalment nova en aquest curs. Fins al minut 25 no van inquietar les blaugrana a la portera Missa, que va aturar un xut de Patri abans que Esther malgastés una doble ocasió per posar el 2-0: va topar amb el pal en la seva primera rematada i Sandra Paños va torpedinar el segon. El pla de Toril funcionava i patia el Barça.

Penal amb VAR

S’esperava una reacció del bloc català després del descans i aviat va arribar l’empat, gràcies a un penal validat pel VAR després d’una demolició d’Olga sobre Graham no assenyalada inicialment. Alexia Putellas va transformar la pena màxima davant les protestes de Toril i l’enuig dels 3.318 espectadors que van acudir al Di Stéfano.

Claudia Pina va tenir a les seves botes el segon (m. 55), però el Madrid va aguantar bé davant un Barça una mica més espès. L’equip català va certificar la remuntada amb un tir ras de Pina (m. 81) i una preciosa definició de la millora jugadora del món (m. 94) que deixen les semifinals més a prop. Tocarà confirmar-les disfrutant al Camp Nou.