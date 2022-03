Campió en 12 ocasions i amb 70 partits disputats des que va jugar per primera vegada el 2003, Rafael Nadal estarà de nou a les pistes del RCT Barcelona per defensar el seu últim títol de l’Open Banc Sabadell guanyat l’any passat davant Stefanos Tsitsipas després de salvar un ‘match ball’. L’actual número 3 mundial torna a ser el gran reclam d’una llista de jugadors amb 4 ‘top ten’ i 12 ‘top 20’ en la 69a edició del torneig que començarà el 16 d’abril.

«La presència de Nadal engrandeix el torneig. No és fàcil que un jugador com ell, el millor de la història, sigui aquí de nou», ha assegurat David Ferrer, director del torneig, en la presentació de la llista de jugadors que han confirmat la seva presència quatre setmanes abans de l’inici.

L’extennista, finalista en quatre edicions a Barcelona, no es va mostrar preocupat per la lesió que Nadal va tenir a la final del Masters 1.000 d’Indian Wells. «Crec que hi ha temps de prou recuperació, tot i que cal esperar la revisió mèdica que s’ha de fer perquè ni ell mateix ara sap què pot ser. Confio que estigui en la gira de terra al màxim i ens torni a fer disfrutar a Barcelona», va recalcar Ferrer.

Junt amb Nadal en la relació de jugadors destacats apareixen Tsitsipas (5 mundial), el noruec Kasper Ruud (8), el polonès Hubert Hurkacz (10), l’italià Jannick Sinner (11), el britànic Cameron Norrie (12), el canadenc Dennis Shapovalov, l’argentí Diego Schwartzman (15) i els espanyols Carlos Alcaraz (16) i Roberto Bautista (17).

La presència d’Alcaraz és un atractiu extra per al torneig que encara es reserva alguna invitació sorpresa abans de començar i segons vagi el Masters 1.000 de Montecarlo que es disputa la setmana anterior per a un altre ‘top 10’ com podrien ser l’alemany Alexander Zverev (4), el rus Andrei Rublev (6) i l’italià Matteo Berrettini (8).

Alcaraz, la il·lusió

«Veig Alcaraz entre els candidats al títol. No té por de competir contra els millors, com ha demostrat a Indian Wells. El veig fort i madur. Ho ha demostrat aquesta temporada amb la seva espectacular progressió i ja ha guanyat un 500 a Rio de Janeiro», ha valorat Ferrer, que no ha evitat comparar-ho amb Nadal. «És el futur del tennis espanyol i serà un referent, però només està començant i ha de seguir el seu camí. La comparació amb Nadal no és bona, i ell ho sap».

El torneig, que serà presentat el 30 de març al Tibidabo, recupera aquest any tota la seva dimensió, després d’haver sigut anul·lat el 2020 per la covid-19 i tenir limitada l’assistència del públic l’any passat en un 12%.