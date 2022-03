El resultat de fa 27 anys serveix: l’1 de novembre del 1995, el TDK Manresa va jugar contra el Tofas Bursa la tornada d’una eliminatòria d’accés a la lligueta de la Copa Korac amb la necessitat de remuntar el desavantatge de 6 punts de l’anada. Gairebé com el que li cal avui al Baxi per classificar-se per als quarts davant del mateix rival, que ja té la feina feta i perseguirà al Nou Congost acabar primer de grup. Hi ha més variables, com s’explica en la peça adjacent, però amb el 73-64 d’aquell dia de Tots Sants n’hi hauria suficient avui per acabar líders i entrar als quarts de final de la Champions League per la porta gran.

«Ahir va ser un dia per gaudir del partit guanyat, però avui ja toca desconnectar del que hem fet», va explicar el santpedorenc Rafa Martínez l’endemà de la imponent victòria a la pista del Real Madrid. Sobre el Tofas, l’escorta va apuntar que «hem d’igualar el seu nivell físic i fer el nostre joc: córrer i portar el ritme per competir; nosaltres ho donarem tot i sabem que l’afició ens ajudarà». El Nou Congost serà una caldera -ahir encara quedaven algunes entrades a la venda- per un partit que pot entrar a la història del club. El premi és accedir als quarts de final de la Champions -ja sigui com a primers o segons de grup-, última parada abans de la Final Four que se celebrarà el primer cap de setmana de maig a Bilbao. En una campanya que està deixant tothom bocabadat, el Baxi no renuncia a cap front. Sense Bako, que continua lesionat, avui tindrà al davant un equip que en la primera jornada va derrotar els manresans per 74-68, un exigu marge de sis punts que pot donar molt joc tant si el Darüssafaka, el tercer en discòrdia, guanya com si perd. En les files turques destaquen noms com els de Tomislav Zubcic, un ala pivot croat que la temporada 18-19 va jugar al Baxi. En la present Champions fa 13 punts per partit i captura 3,2 rebots. En el capítol anotador també subresurten el base Tyler Ennis, que va passar fa uns anys per Milwaukee, Houston i Lakers, i que aporta 15 punts, 3 rebots i 2,8 assistències. Pako Cruz (14 punts i 2,6 rebots) i Simmons (6,2 rebots) també són jugadors a tenir en compte. «Estem bé, ens hem preparat bé tot i haver tingut una setmana molt dura; ells seran físics i durs, rebotegen bé» va dir ahir l’ala finlandès Elias Valtonen: «hem tingut un gran ambient tot l’any, esperem el ple i cal fer molt soroll!».