🎥⏪ Reviu l'espectacular de victòria de 🇦🇺@ben_oconnor95 (@AG2RCITROENTEAM) a @SnowLaMolina



🎥⏪Relive the huge effort from 🇦🇺@ben_oconnor95 to take the victory at @SnowLaMolina, and claim the third #aussie🦘 victory at #VoltaCatalunya101 pic.twitter.com/fg56bBk7bC