L’AE Volei Manresa va caure davant el Volei Olot (1-3) en el darrer partit a casa de la Primera Divisió Nacional (grup 3). Els de Sergi Bosch tenien baixes importants i van fer un plantejament agosarat amb jugadors no habituals que els va fer guanyar el primer set per 29-27. Després, però, va desaparèixer el factor sorpresa i els olotins es van mostrar més encertats en la sortida de la primera pilota i van cometre menys errors no forçats (22-25 i 19-25). En el darrer set, els visitants van sorprendre amb un canvi en el 7 inicial que va descol·locar el Manresa (21-25).

En la fase de permanència de la Primera Catalana femenina, el Volei Manresa no va poder jugar perquè la federació no tenia cap àrbitre disponible. Per la seva part, el sènior masculí B va perdre amb el Llars Mundet (3-0, 25-20, 25-10 i 25-16) per errades pròpies i continua cuer del grup de permanència de Primera Catalana.