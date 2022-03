La Volta arriba avui a l’estació ceretana de La Molina en la primera etapa de muntanya després de dues jornades resoltes a l’esprint. Amb el noruec Jonas Iversby Hvideberg com a líder, la cursa viurà una ascensió clàssica en la darrera dècada precedida per dos altres ports de 1a categoria, Montlluís i la collada de Toses.

Si dilluns es va viure el triomf de l’australià Michael Matthews a l’esprint de Sant Feliu de Guíxols, ahir es va imposar el seu compatriota Kaden Groves a la meta de Perpinyà després dels 202,4 km de recorregut iniciats a l’Escala. El Team BikeExchange Jayco va sumar la segona victòria consecutiva en un pols final en el que Matthews va fer de llançador del seu company. L’alemany Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) va quedar segon i el francès Hugo Hofstetter (Team Arkéa) tercer. L’altra notícia del dia va ser el comiat de l’australià Richie Porte (Ineos), segon l’any passat.

Per la seva part, el noruec Hvideberg es va vestir el mallot de líder gràcies a les bonificacions, que li permeten afrontar l’etapa d’avui amb un segon de marge sobre Matthews. Probablement, la classificació viurà un tomb quan la cursa arribi a La Molina, i qui tindrà necessitat d’aprofitar les rampes de l’estació cerdana és Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), que es va veure involucrat en una caiguda quan només quedaven 16 km pel final de l’etapa i, ajudat pels companys d’equip, va treballar de valent per recuperar el terreny perdut. Finalment, el britànic va cedir 33 segons.

La Volta va tornar a Perpinyà 67 anys després de l’última vegada, amb una etapa marcada per l’escapada que van dur a terme Joan Bou (Euskaltel), Adrià Moreno (Burgos-BH) i Hvideberg. El trio va arribar a tenir més de cinc minuts d’avantatge, però en coronar el Coll de Sa Perafita, de 3a categoria, com els altres dos del traçat, ja s’havia reduït a 3.10. Al cim del Coll del Frare i en el del Coll de Belitres, a 61.5 km de meta, era de 1.50, però el gran grup els va atrapar a 29 km de l’arribada.

D’altra banda, l’estat del ciclista italià Sonny Colbrelli, que va perdre el coneixement després de fer segon en l’exigent esprint del primer dia, és estable. El corredor va ser reanimat i traslladat al Trueta, on es va poder comunicar amb els seus familiars, tot i que encara li han de fer més proves.

Tres ports de primera

L’etapa d’avui començarà a les 12.50 a Perpinyà i portarà els ciclistes per un itinerari de 161 km amb final a La Molina, de 1.695 m d’altitud. Prèviament, el grup haurà d’afrontar dos altres ports de 1a, Montlluís (1.565 m), al km 78, i la collada de Toses (1.785), al 129. El recorregut també depara dos esprints intermedis -que donen punts per la classificació de la regularitat i segons de bonificació per als tres primers- a Llívia (km 97,7) i Puigcerdà (km 104).