La jove gimnasta gironellenca del Club Egiba Laia Font va obtenir la medalla de bronze en la final de salt de la DTB Pokal, la prestigiosa competició per equips estatals que es va disputar a Stuttgart i que va tenir la presència de cinc competidors de l’entitat manresana en els quatre equips espanyols, els sèniors i els júniors, masculins i femenins.

Font va quedar tercera amb un total de 12,883 punts i només va ser superada per la nord-americans Tiana Sumanasekera (13,683) i per l’australiana Ruby Pass (13,250). Va fer la mateixa puntuació que l’alemanya Marlene Gotthardt, però la va superar per la dificultat dels seus exercicis. Laia Font havia contribuït, juntament amb la berguedana Ona Sánchez, al vuitè lloc total de l’equip júnior femení i havia entrat a la final amb el cinquè millor resultat. El fet que només hi pugui haver una competidora per país va descartar l’alemanya i l’australiana que l’havien superada per a la final d’aparells. Ona Sánchez va fer la novena posició i hauria disputat la final si no hagués estat per la presència de Font.

De la resta de participació dels gimnastes de l’Egiba a Stuttgart va destacar la classificació per a la final de cavall amb arcs en la competició sènior masculina del manresà Thierno Boubacar Diallo. El gimnasta olímpic no va tenir prou encert en aquesta final i hi va ser sisè. També va estar molt a punt d’entrar a la final de paral·leles i va contribuir al vuitè lloc de l’equip espanyol sènior.

En l’equip absolut femení, la gironellenca Lorena Medina va estar a punt d’assolir una medalla ja que es va classificar per a la final de salt, en què va quedar quarta. Medina va ajudar a la formació femenina a quedar en una brillant sisena posició. Per acabar, el santjoanenc Álvaro Giráldez va formar part de l’equip espanyol júnior masculí, que va acabar en setena posició. La seva millor posició va ser la 21a en l’exercici que va fer al terra.