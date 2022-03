Segurament el Cadí la Seu no va fer tants mèrits ahir com el Gernika per arribar a les semifinals de la Copa de la Reina. L’equip de la Seu va estar malament en atac. Però va treure caràcter i va estar a punt de remuntar 17 punts. A cinc segons per al final i amb 51-53, en la lluita per un rebot, Tinara Moore va perdre la pilota en xocar aquesta contra el cos d’Ariadna Pujol. La capitana ja enfilava el camp contrari per empatar el partit, però li van indicar una falta inexistent. La pivot del Gernika va tancar el partit amb dos tirs lliures i va segellar la classificació de les basques, que jugaran demà contra un Perfumerías que havia patit per vèncer l’IDK (60-56).

Moore va ser un autèntic maldecap per al Cadí en la primera part. El tercer bàsquet de la nord-americana va donar el primer avantatge a les biscaïnes (10-12). El Gernika, a més, va obtenir una màxima diferència de cinc punts (12-17) ,matisada per Pivec. En el segon quart hi va haver sequeres. Primer del Gernika, que va estar més de tres minuts sense ficar cap punt, la qual cosa va permetre al Cadí remuntar amb un 2+1 d’Ariadna Pujol (21-19). Però l’equip de la Seu no va fer cap cistella en joc en els últims set minuts. Com a mínim la defensa va estar ferma i, tot i quatre bàsquets seguits de Moore, el dèficit al descans només era de cinc (22-27). El marcatge de Roundtree a Etxarri estava anul·lant l’estrella urgellenca. L’inici del tercer quart va ser tètric, amb vuit punts seguits de Bjorklund, amb dos triples per al 22-34. Ella mateixa va tornar a anotar de tres després per a la màxima distància (24-41). Però el Cadí no es va rendir. Ariadna Pujol va anotar el primer triple després d’onze intents de l’equip i aquest va arribar a l’últim descans només nou punts a sota. En l’últim quart va iniciar-se la persecució. Entre el cor de Pujol i els triples de Laura Peña van situar el 51-53. Però aleshores va arribar la decisió equivocada i l’eliminació final.