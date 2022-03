L’ACELL (Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual) organitzarà aquest diumenge els Campionats de Catalunya d’handbol i de natació d’aquestes especialitats. Els partits d’handbol, a més, seran retransmesos en directe per la plataforma Esport+ gràcies al suport de la Fundació UFEC. La retransmissió serà possible de manera autònoma gràcies a les càmeres d’intel·ligència artificial ubicades a diversos emplaçaments de Catalunya, entre els quals a la capital anoienca. A més, la piscina de Les Comes serà l’escenari del 19è Campionat de Barcelona de natació, que aplegarà esportistes de clubs de Terrassa, Cerdanyola, Barcelona, Pineda de Mar, Sabadell i Sitges.