De les muntanyes cap al mar, pràcticament un descens des del Pirineu cap al Mediterrani, a l’etapa més llarga de l’edició 101 de la carrera. Serà un dia de previsible escapada, ja que pot resultar molt complicat per als equips amb velocistes o almenys hàbils en arribada en grup, després del pas per l’alta muntanya, controlar la Volta. Per a qualsevol iniciativa de cara a la general s’haurà d’esperar al cap de setmana.

S’ofereixen en directe els últims 60 quilòmetres aproximadament de l’etapa, cosa que suposa pràcticament dues hores de ciclisme en viu a través de la televisió. La Volta a Catalunya forma part del World Tour, en què s’agrupen les principals proves, tant de tres setmanes com d’una, i les millors clàssiques d’un dia del calendari internacional de ciclisme. A través de Teledeporte, Esport3 i Eurosport.