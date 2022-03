Mantenir la capacitat competitiva i l’efectivitat golejadora exhibides en els últims tres mesos del campionat i sumar la cinquena victòria consecutiva per afermar-se a la segona posició. Aquest és el desafiament que afronta avui, a partir de les 17 hores, el CE Manresa a l’estadi del Congost.

La possibilitat que el partit endarrerit que els blanc-i-vermells han de disputar al camp del Girona FC B es jugués dimecres vinent va propiciar el canvi de data del duel contra la FE Grama. Finalment, els manresans visitaran el filial gironí el dimecres 6 d’abril.

La Fundació Esportiva Grama de Juanma Pons ocupa el setè lloc a la classificació, a només un punt del cinquè, la UE Sant Andreu. Per tant, per al granític conjunt colomenc, els tres punts en joc avui també són fonamentals. El lateral esquerre Àlex Iglesias s’ha recuperat de l’esquinç al turmell dret que es va fer al municipal de ca n’Anglada. A més, Pau Darbra, un mes després de lesionar-se contra la UE Figueres, retornarà a la convocatòria. «El seu estat físic li permetria ajudar l’equip en cas de necessitat», especifica Ferran Costa, entrenador del CE Manresa. El tècnic defineix la FE Grama com «un equip ple de jugadors amb una gran capacitat atlètica que basa el seu joc ofensiu en la recuperació de la pilota a través de la pressió per bastir ràpides transicions ofensives». La corpulència d’alguns davanters possibilita «el seu domini del joc aeri i la seva perillositat en les jugades a pilota aturada», detalla Ferran Costa.