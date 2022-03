Pedro Martínez va fer una piulada a Twitter la setmana passada, abans de la visita al Reial Madrid, amb una imatge de la classificació de l’ACB en què es veia el Baxi en tercer lloc. Va dir que ho feia per si després de la jornada ja no es podia veure els bagencs tan amunt. Al final, vencent al WiZink Center, s’hi van quedar. Aquesta setmana sembla més factible mantenir el tercer lloc. El Joventut, l’equip que és quart, empatat amb el Baxi, té un difícil duel a casa demà contra el Barça i els bagencs reben un MoraBanc Andorra(20.45 hores, Movistar Deportes-2 i Ràdio Manresa) en problemes i a una victòria del descens.

De tota manera, el Baxi continua tenint la baixa confirmada d’Ismaël Bako i, per a Martínez, els andorrans «són un molt bon equip amb molta riquesa tàctica. Saben generar tirs amb Hannah, Miller McIntyre i Paulí. Recuperen Jelínek, que és letal des de la la línia de tres i sortint de bloquejos i al contraatac. Disposen de la millor versió de Moussa Diagne i estan fent una bona Eurocup. Això els va permetre rotar jugadors entre setmana, ja que per a ells el partit al qual donaven més importància era contra nosaltres». De fet, l’Andorra va caure a la pista del Lietkabelis en partit d’Eurocup aquest dimarts per 88-75 i hi va reservar Hannah, Jelínek i Diagne. A la competició europea té l’accés garantit a les eliminatòries, però a l’ACB té moltes urgències per sortir de la zona baixa.

El tècnic del MoraBanc, David Eudal, va debutar com a màxim responsable de l’equip, precisament després de la victòria del Baxi al Principat per 79-82, una remuntada de 16 punts que va costar el lloc a la banqueta a Ibon Navarro, curiosament el proper rival continental dels manresans. Per a Pedro Martínez, Eudal «era l’ajudant de l’entrenador anterior i és normal que juguin semblant». La diferència pot ser que «l’Ibon va tenir moltes baixes per problemes físics i ara sembla que tots estan bé. No crec que tinguin gaires problemes per sortir de la situació en la qual es troben.

Per la seva banda, David Eudal va manifestar que «sabem que el Manresa agafarà rebots ofensius i que jugarà ràpid. És un partit molt complicat, però hem d’estar absolutament concentrats i fer les coses bé per tenir possibilitats». L’entrenador andorrà va dir que «tenim moltes ganes de jugar el partit sabent la dificultat que té perquè també sabem que l’ambient en què ho farem serà molt bo».