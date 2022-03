L’esquiador espanyol Aymar Navarro va patir un greu accident al Bec des Rosses (Verbier, Suïssa), lliscant uns quants metres i colpejant-se contra les roques del pendent per on baixava, en les finals del Freeride World Tour.

La competició es va aturar durant més de 20 minuts, fins que l’helicòpter de rescat va poder arribar fins on era Navarro.

La espectacular bajada de Aymar Navarro terminó en accidente.

¡Ojalá no sea nada y tenga una pronta recuperación! Ese línea apuntaba a metal… pic.twitter.com/RGxdK6phq2 — Benasque 🏔️ (@Benasque_) 26 de marzo de 2022

Des del Freeride World Tour van emetre un comunicat en què tranquil·litzaven sobre l’estat de Navarro, que és fora de perill. «El 26 de març del 2022, l’esquiador espanyol de ‘freeride’ Aymar Navarro ha sigut víctima d’un accident durant l’etapa FWT que es desenvolupava al Bec des Rosses a Verbier, Suïssa», diu el comunicat de l’organització.

«El pronòstic vital de l’Aymar no està compromès. Es queixa d’una espatlla i sospitem d’un possible traumatisme cranial. L’Aymar està sent traslladat a l’hospital per sotmetre’s a més proves mèdiques», acaba dient l’escrit del Freeride World Tour.