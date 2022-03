La fórmula 1 va viure la nit més llarga i tensa de la seva història recent a l’Aràbia Saudita. Malgrat les promeses de màxima seguretat per part dels organitzadors del gran premi, la defensa saudita no va poder evitar que un dels míssils llançats pels insurgents houthis del Iemen impactés en una refineria, a només a 16 quilòmetres del circuit de Jiddah Corniche, provocant un monumental incendi a les instal·lacions d’Aramco, patrocinador del campionat. La columna de fum es veia des de la pista, mentre els monoplaces continuaven rodant, ja que l’atemptat va tenir lloc durant els primers entrenaments lliures.

Malgrat l’incident, la F-1 i la FIA van insistir que el ‘gran circ’ no corria cap perill: «Les autoritats ens han confirmat que l’objectiu no són els civils ni el gran premi, només Aramco», repetien els presidents de la FIA, Mohammed bin Sulayem, i la F-1, Stefano Domenicali.

Intent de motí

Després d’una cimera d’urgència amb les escuderies i els pilots, es va acordar córrer també els lliures 2 i tornar a reunir-se al final del dia. Els caps dels equips van sortir convençuts amb els arguments de la F-1 i els promotors de la carrera, però no així els pilots, que van protagonitzar un conat de motí i van mantenir una interminable reunió, de gairebé quatre hores, que es va acabar passades les tres de la matinada a Jiddah.

George Russell, president de torn de l’Associació de Pilots per l’absència de Sebastian Vettel, va tornar a confirmar que acceptaven disputar el gran premi. Però més enllà de la decisió definitiva, la postura de força dels pilots va donar a entendre fins a quin punt alguns estan cansats de ser els ‘pallassos’ del circ i de les pressions d’índole econòmica a què estan sotmesos per part de les altes instàncies del seu esport.

Comunicat final

Aquest dissabte al matí, la F-1 i la FIA difonien un comunicat ratificant que el GP de l’Aràbia tira endavant. Paral·lelament, l’associació de pilots emetia un altre missatge: «És difícil entendre que complicat és pilotar un F-1 a Jiddah, però amb el fum de l’incident resulta difícil mantenir la concentració i eliminar les preocupacions. Vam mantenir llargues discussions entre nosaltres, amb els caps d’equip i els directors d’aquest esport, es van compartir diverses opinions i es va debatre. Vam escoltar també les autoritats saudites. I vam acordar que hi hauria classificació i carrera. Esperem que el GP de l’Aràbia es recordi per una gran carrera i no per l’incident de divendres».