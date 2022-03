El trenta cops campió del món de trial Toni Bou va aconseguir la segona victòria de la temporada indoor de manera consecutiva. En aquesta ocasió va ser a Chalon-sur-Saône, al pavelló conegut com Le Colisée, on va haver de treballar de valent per desfer-se d'Adam Raga (TRRS), a qui va guanyar per un sol punt, i del campió del món de Trial2, el britànic Toby Martyn ,que va disputar la final i va ser tercer.

A la primera ronda, tots els pilots van haver de sortejar zones complicades i més tècniques que a la cursa de Niça. Toni Bou va acabar segon en aquesta primera passada per les zones, amb 11 punts de penalització, i es va poder classificar per a la següent ronda. A la segona ronda, Bou va cedir només 2 punts de penalització, després de cometre errors a la primera i a la tercera seccions, aconseguint així el passaport directe a la final com a millor pilot de la segona mànega. Ja a la final, el pilot català del Repsol Honda Trial Team va protagonitzar novament una dura batalla per la victòria amb el seu rival Adam Raga, encara que finalment els petits detalls van marcar la diferència i van acabar donant el triomf a Toni Bou.

Després del ple de victòries aquesta temporada, Bou es consolida com a líder destacat de la general del Mundial de X-Trial amb un total de 43 punts. A Chalon-sur-Saône, el pilot català del Repsol Honda Trial Team va aconseguir sumar un punt addicional després d'haver estat el millor a la segona ronda de la prova.

Un cop obtingut el triomf, Bou va declarar que "ha estat una cursa molt bona per a nosaltres. Crec que no hi havia gaire més dificultat que a la prova de Niça, però és cert que aquí hi havia zones que patinaven molt i, concretament, hi havia un parell de passos en què es podia marcar la diferència. I així ho hem fet. A la primera volta he empatat amb Adam Raga i a la segona l'he guanyat per un sol punt. Raga no ha comès cap error, només ha fallat a la zona més complicada i aquí és quan hem pogut aconseguir un petit avantatge que ens ha portat fins a la victòria. Hem començat el campionat molt bé, amb les dues victòries i aconseguint 3 dels 4 punts addicionals possibles, però és cert que havent de lluitar fort per aquest mundial".

La tercera cita del campionat serà el proper dissabte, 2 d'abril al Madrid Arena. Després de 10 anys d'absència al calendari, el Mundial X-Trial torna a recalar a Madrid, ciutat on el pilot anoienc del Repsol Honda Trial Team ja ha guanyat cinc vegades en la màxima categoria.

Classificacions

Segona prova-Chalons sur Saône

Toni Bou (Honda-Montesa) 7 punts Adam Raga (TRRS) 8 Toby Martyn (TRRS) 27 (a la final) Matteo Grattarola (Beta) 3 Sondre Haga (Beta) 14 Jaime Busto (Vertigo) 14 Benoit Bincaz (Gas-Gas) 18 Gabriel Marcelli (Honda-Montesa) 19

General del Mundial d'X-Trial