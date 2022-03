Les mans de la presidenta del Surne Bilbao Basket, Isabel Iturbe, i de l’entrenador de l’equip, Àlex Mumbrú, van aparellar ahir al matí el Baxi Manresa amb el que segurament era el rival menys desitjat. L’Unicaja, el fitxatge estrella de la Lliga de Campions de la FIBA d’aquesta temporada en el seu intent de prendre actius a l’Eurolliga i a l’Eurocup, serà l’últim obstacle dels manresans en el camí cap a la fase final de la competició. El sorteig es va fer al Museu Guggenheim de Bilbao, la ciutat que acollirà el primer cap de setmana complet de maig els quatre millors equips del torneig, entre els quals vol ser el combinat de Pedro Martínez.

L’Unicaja no és la formació gairebé inabastable de fa uns quants anys, la que jugava la màxima competició europea i fins i tot arribava a alguna fase final, però el seu potencial és gran i per això el Baxi no el volia veure. Segurament preferia els altres dos possibles rivals, l’Estrasburg o el Ludwigsburg, però les pilotetes verdes de bàsquet amb els noms dels francesos i els alemanys van quedar aparellades amb el Hapoel Holon israelià i amb el Cluj romanès, respectivament. Seria, precisament, el guanyador del Cluj-Ludwigsburg l’adversari del Baxi en unes hipotètiques semifinals. Per l’altra banda del quadre, i només amb possiblitats de trobar-se’ls en una final, viatjarà l’eliminatòria entre el Holon i l’Estrasburg, d’una banda, i el Lenovo Tenerife, un dels màxims favorits, i els vells coneguts turcs d’aquesta setmana del Tofas Bursa, per l’altra.

El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va admetre ahir, un cop conegut el resultat del sorteig, que «en aquest punt és típic dir que l’Unicaja és molt bon equip i que serà molt difícil. Tots els entrenadors segur que volien un altre equip, jo també, però és el que hi ha i toca acceptar-ho».

Sobre els malaguenys, va incidir en el fet que «han fitxat tres jugadors nous des de l’últim cop en què ens hi vam enfrontar, Kravic [pivot serbi procedent de l’Obradoiro] i dos americans [el base Matt Mobley i l’ala-pivot Cameron Oliver], a més de l’entrenador [Ibon Navarro per Fotis Katsikaris]. Són gairebé un equip nou».

De tota manera, «a nosaltres ens fa molta il·lusió arribar a la final a quatre, molta, com a club i també als jugadors. Segur que a l’Unicaja també li fa molta il·lusió, però potser també estan una mica més obligats pel seu historial. Tant de bo puguem competir, i si els eliminem, ja seria fantàstic».

Respecte de la importància del factor pista, «no crec que existeixi ni demà, que també juguem a casa en lliga. Jugar a casa està molt bé sobretot si guanyes, perquè ho pots celebrar amb la teva gent. Si no fem les coses com les hem de fer, no hi ha res garantit».

Un vell conegut al Carpena

Per la seva banda, des de Màlaga, Ibon Navarro també va arribar a la roda de premsa amb la preceptiva pell de xai. Segons l’extècnic del Manresa, «el Baxi està jugant a un nivell extraordinari a l’ACB i a la Champions. Ho estan fent amb un flow increïble, estan amb un nivell de confiança brutal i, a més, tindrien un tercer partit a casa. El Nou Congost pressiona molt i ja és molt difícil no només guanyar-hi, sinó jugar-hi». Per això, per a ell, «els que venen de fer una competició excel·lent són ells i són els que necessiten mantenir el nivell. Nosaltres venim de darrere, amb tots els problemes que hem tingut, però ens fa molta il·lusió arribar molt lluny».

Sobre el dia exacte dels partits, la FIBA no els ha confirmat però l’Unicaja té un partit de lliga el diumenge 3 d’abril, a València a les 17 hores. Fa la cara que el primer partit del play-off, per tant, serà el dimecres 6 d’abril.