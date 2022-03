Cop d’efecte del Covisa Manresa FS a la difícil pista del quart classificat, on només havia aconseguit vèncer el Sala 5 Martorell, l’equip que encapçala la classificació. Els manresans es van imposar al feu de la Barceloneta Futsal CE (3 a 6) i van sumar tres punts determinants per afermar-se a la cinquena posició. El partit es va caracteritzar per la duresa que van exhibir els amfitrions amb la permissibilitat dels àrbitres. Tot i això, la intensitat que van mostrar els visitants des dels primers minuts va propiciar que Josan els donés avantatge a l’electrònic (min 5). Quatre minuts després, Èric Castillo va culminar un contracop amb el segon gol blanc-i-vermell. El temps mort sol·licitat per Òscar Redondo va facilitar la reacció de la Barceloneta, que va reequilibrar el marcador abans del descans. A més, als cinc minuts de la represa, Álex Péramos el va capgirar. Els manresans no es van descompondre i una esfèrica pispada va generar el gol de l’empat materialitzat per Lavado (min 29). Tot seguit, Èric Castillo va rematar des del segon pal una bona jugada dels blanc-i-vermells (3 a 4). Els locals van optar per jugar amb porter jugador els últims tres minuts i Manu ho va aprofitar per sentenciar.