Sense aturador. El Centre d’Esports Manresa ha desfermat la seva voracitat competitiva i ni els millors equips de la categoria poden aturar-lo tot i oferir una excel·lent versió.

L’afany guanyador dels blanc-i-vermells va consumir ahir la FE Grama i va propiciar el cinquè triomf consecutiu dels jugadors de Ferran Costa a la lliga (2 a1). Ni el fred, ni la pluja persistent, ni l’atractiva proposta futbolística de l’equip de Juanma Pons van ser suficients per impedir la catorzena victòria del conjunt bagenc. Així doncs, la UE Olot ja ho sap. Avui s’ha d’imposar al CF Peralada per conservar el lideratge.

El duel entre manresans i colomencs va ser molt equilibrat. Els amfitrions es van mantenir fidels al seu estil i els visitants van exhibir un joc combinatiu de quirats. En aquest context, l’eficiència golejadora dels blanc-i-vermells en els moments decisius va determinar el guanyador.

El domini va correspondre al CE Manresa en els primers minuts de joc, però la primera ocasió la va generar la FE Grama. Javi Solsona i Guillem Escarrabill van trenar una paret que va permetre al davanter encarar en solitari Òscar Pulido. El porter manresà va aturar el seu enverinat xut ras (min 8). Els colomencs van agafar la iniciativa durant els minuts següents, fins que una pilota recuperada per la defensa local va propiciar una conducció de Nil Garrido que el navarclí va culminar amb una perillossísima rematada rasa arran de la base del pal esquerre de la porteria de Daniel Guiseris (min 17). Va ser el preludi d’una breu però intensa allau ofensiva dels amfitrions que la lesió del central Akrong va aturar (min 22). La FE Grama va créixer en atac durant el quart d’hora de joc següent i Fran Hernández (minuts 28 i 35) i Alan (min 42) van xutar amb intenció. Aleshores, va reaparèixer Nil Garrido. El mig centre va controlar el refús de la defensa colomenca després d’un servei de falta lateral i va batre Guiseris amb una canonada inapel·lable a mitja alçada (min 44). Un golàs!

Ambdues formacions van evidenciar el seu anhel ofensiu en els primer minuts de la represa. Biel Rodríguez Pérez va pispar la pilota a l’àrea de penal i va assistir Javi López, però la seva rematada es va estavellar a les cames d’un defensa (min 56). Tot seguit, després del servei d’un córner, Oriol Molins va impedir que el xut creuat d’Antonio Pelegrín finalitzés al fons de la xarxa. El segon gol dels blanc-i-vermells va arribar a continuació. Javi López va habilitar Noah per batre Daniel Guiseris amb una mortífera rematada rasa (min 60). Durant els últims 25 minuts, els visitants van assumir la iniciativa ofensiva. Òscar Pulido va desviar al travesser una gardela de Fran Fernández (min 65), però no va poder fer res per conjurar la subtil rematada d’Álex Montalbán, després d’una magistral passada de Guillem Escarrabill (min 80). Tot i això, els manresans no van concedir cap altra ocasió als colomencs. Escac a l’Olot.