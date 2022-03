Un altre cop, el Perfumerías Avenida. Aquest cop, a la final de la Copa de la Reina, disputada aquesta tarda a València com a culminació de la fase final que va començar dijous. Un autèntic botxí per a l'Spar Girona, que s'ha quedat sense poder revalidar el títol de campió assolit la temporada passada. Ho ha intentat fins al final l'equip d'Alfred Julbe, que semblava que ho tenia tot perdut a l'inici del darrer quart, i que s'ha presentat a l'últim minut amb opcions de capgirar un escenari que li era del tot desfavorable. Però no se n'ha acabat de sortir. La remuntada s'ha quedat a mitges i el títol, aquell que fa un any s'aconseguia a la Font de Sant Lluís de València, ha volat en el mateix escenari. Ha guanyat el conjunt de Salamanca, el mateix que fa ben poc deixava l'Uni a les portes de la Final a Quatre de l'Eurolliga. La qualitat de Silvia Domínguez ha decantat la balança a favor seu i les gironines han pagat massa car el seu desencert.

I això que els dos primers quarts han sigut de tu a tu. Igualats, de poder a poder. Onyenwere i Reisingerova, les més destacades per l'Spar Girona, anaven acumulant punts i rebots, tot portant el seu equip al ritme de l'Avenida, incapaç de marxar en el marcador. 22-21 per tancar el primer període i 43-39 al descans. Unes diferències que s'han mantingut només tornar dels vestidors, amb Burke agafant llavors la responsabilitat anotadora, tot esperant una Gardner que mai ha aparegut i a qui el seu equip ha trobat a faltar. Ha sigut llavors, amb 53-50 després d'un triple de Laia Flores, que l'Avenida ha posat la seva maquinària a mil revolucions. Ha trobat cistella amb facilitat i s'ha aplicat en defensa. En un tres i no res, l'avantatge s'ha disparat. Un tir de tres de Samuelson ha posat el 60-50 i tot i que Mendy ha parat el cop, la ferida s'ha anat fent més gran fins el 65-52 al final del tercer quart. I més que s'han complicat les coses amb el 67-52. Un desavantatge de 15 punts, el més ampli de tot el partit i en el moment més compromès. No semblava que hagués de millorar massa tot plegat veient que l'Uni només ha pogut anotar 5 punts en els primers 5 minuts del darrer quart. Amb poc temps per davant i un marge un xic ampli, però, ha aparegut el caràcter. La fe. Palau i Onyenwere han col·locat el 69-63 abans que Eldebrink, amb un triple, posés el 69-66. El partit tornava a començar i tot i que Samuelson ha vist cistella, Burke ha respost amb un altre triple: 71-69, abans que Hof anotés dos tirs lliures. Ha sigut en aquell moment, amb el 73-69 i un minut per davant, que Laia Palau ha perdut la pilota de manera incomprensible i aquí s'ha acabat la final. Els triples a la desesperada ja no han entrat i no hi ha hagut manera de completar la remuntada. FITXA TÈCNICA. Perfumerías Avenida-Spar Girona, 74-69 Perfumerías Avenida (22+21+22+9): Domínguez (17), Cazorla (4), Samuelson (9), Copper (15), Hof (17) -cinc inicial-, Rodríguez (6), Elonu, Vilaró (4), Alarie i Fasoula (2). Spar Girona (21+18+13+17): Palau (6), Eldebrink (6), Gardner, Burke (15), Resingerovà (13) -cinc inicial,- Drammeh (2), Mendy (9), Flores (3), Onyewere (14) i Labuckiene (1). Àrbitres: De Lucas, López y Langa. Sense eliminades. Parcials: 22-21, 43-39, 65-52, 74-69. Final disputada al pavelló de la Font de Sant Lluis davant uns 3.500 espectadors.