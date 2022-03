Barcelona acollirà la Copa Amèrica de Vela el 2024, segons ha confirmat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns. El conseller ha indicat que estan esperant que s'oficialitzi la decisió de l'organització si bé "no ha de trigar gaire" i preveu que es comuniqui "en qüestió d'hores". "La feina per part de la Generalitat i el conjunt d'administracions està feta", ha dit. Torrent ha assegurat que el fet que Barcelona aculli la competició suposarà "un retorn milionari" i ha destacat que és molt important la projecció que comporta, especialment en mercats com el nord-americà, en el qual hi ha interès de posicionar-se des del punt de vista turístic.

"La Copa Amèrica és una marca molt important", ha indicat. Torrent també ha explicat que hi haurà una aportació per part de les administracions tot i que ha afegit que és un exercici de col·laboració públicoprivada i, per tant, també hi haurà agents del sector privat que faran aportacions. Segons ha detallat, el model de gestió de l'esdeveniment s'ha de vincular al gran potencial de posicionament "de la ciutat i del país" i això té a veure amb vincular-ho a principis i valors des d'un punt de vista mediambiental i socioeconòmic.