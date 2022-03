El Cardona va patir més del que s’espera en veure l’abundant resultat que va obtenir en el duel contra el Castellnou. Els locals van realitzar una gran primera part en la qual cap dels dos conjunts sobresortia com un clar dominador, on cada possessió es disputava com si fos l’última i on la igualtat era la tònica dominant. El partit arribava al descans mostrant un primer temps molt físic, tàctic i sense clares ocasions de gol per part de cap dels equips.

A la segona part no hi va haver color. Un Cardona més endollat des del primer moment de la represa aplicava un ritme superior que la del seu rival, i ràpidament s’avançaven en el marcador després d’un bon gol d’Alaran. Els locals intentaven entrar de nou dins el partit, però els cardonins estaven molt concentrats i colpejarien de nou al minut 66. Tomàs ampliava a dos l’avantatge dels visitants amb un tir creuat que superava a Domínguez. El 0-3 arribava minuts després amb un Castellnou llançat a l’atac que deixava minvades les seves defenses. A les acaballes del partit Roldán anotava el quart de penal, encara que Guisado faria el de l’honor pels locals i va posar al marcador el definitiu 1-4.