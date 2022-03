La qualitat, determinació i persistència dels davanters igualadins va facilitar la victòria al conjunt blau (2 a 0) en un duel fonamental tant per al CF Igualada com per al CF Solsona. Ambdós equips el van encarar amb 23 punts, és a dir, només amb dos més que el dotzè i primer equip en zona de descens, la UE Tàrrega.

Tot i les nombroses baixes per lesió amb què afrontava el duel (Èrik Sarmiento, Joan Altimira, Luque, Izan Checa, Rafel Pérez i Thommy Bejarano), el tècnic igualadí Pedro Milla va plantejar l’estructura d’equip habitual (4-3-3). Els anoiencs només van necessitar quatre minuts per agafar-se la iniciativa ofensiva i generar la primera ocasió de gol. Franco va conduir la pilota en diagonal i va habilitar amb una passada Arnau Cuadras per etzibar un potent xut creuat i ras que Agustí Mora va conjurar arran de pal. El lateral dret igualadí es va erigir en el jugador més incisiu dels blaus durant el primer període amb les seves profundes incursions. En aquest context, un magistral servei en profunditat de Joel Méndez va habilitar Max Morell per penetrar fins a l’àrea de penal, superar Agustí Mora i donar avantatge als amfitrions (min 17). El porter solsoní va aturar el xut de Solernou (min 23) i la rematada de Franco (min 31), abans de conjurar la intencionada penetració de Max Morell (min 34). A més, Òscar Oliver va rematar de cap fora l’excel·lent centrada d’Arnau (min 42). Pel que fa al CF Solsona, després de les aproximacions de Marc Vilajosana (min 30) i Arnau Murcia (min 38), Marc Díaz va obligar Arturo a lluir-se per aturar la seva gardela (min 43). A la represa, l’entrada de Monchu encara va dotar de més dinamisme l’atac dels igualadins. El mitja punta va estar a punt de marcar en rematar l’enèsima centrada d’Arnau quan tot just s’havien consumit 38 segons de joc. Xavier Ratera va replicar amb un xut ras i creuat (min 53). Els jugadors de David Jaray i Eduard San José van prémer l’accelerador ofensiu durant els 11 minuts següents i van generar quatre accions de perill. L’ofensiva dels solsonins s’intensificava quan Monchu va servir amb mestria un córner que Franco va transformar en el segon gol blau (min 64).