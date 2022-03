El Tenea Esparreguera i el Monbus Igualada encara tenen possibilitats ser als play-off de la lliga EBA, però ho tenen complicat. Els del Baix Nord van perdre per 69-63 a la pista del Joventut en un partit en què un parcial de 19-5 al tercer període els va perjudicar molt. En el darrer quart es van posar a dos punts, però els verd-i-negres van acabar resolent. Aquest resultat va provocar que hagin estat atrapats pel Monbus Igualada, que va derrotar el Maristes per un clar 80-63.

De tota manera, l’Esparreguera té guanyat el bàsquet average particular amb l’Igualada, amb la qual cosa depèn d’ell mateix per ser tercer, si derrota un Boet Mataró que ja no s’hi juga res. L’Igualada hauria de vèncer a Llucmajor i esperar l’errada esparreguerina. Tot i això, l’equip verd ha d’esperar una altra carambola, ja que passen els dos primers i els dos millors tercers dels tres grups. Un dels classificats serà el del grup 1 i ara mateix el del grup 3, el Mataró, té un avantatge de 43 punts en la diferència de punts. L’opció seria esperar que el Girona B, que és segon i amb pitjor diferència de punts, perdés contra l’Artés, però serà complicat. En el mateix grup, el Martorell va perdre per 91-76 a la pista del Boet Mataró, precisament.