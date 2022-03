El Joventut va igualar a victòries amb el Baxi Manresa a la classificació de la Lliga Endesa després de derrotar amb claredat el líder de la competició, el Barça, per 83-72 en un partit que va dominar des de l’inici. Les més de 12.000 persones que van omplir l’Olímpic per primer cop en molts anys van gaudir del triomf davant de l’etern rival en un gran partit del base Andrés Feliz.

El dominicà va fer 21 punts i va estar perfectament secundat pel pivot suec Simon Birgander, amb dobles dígits de 15 punts i 11 rebots per a un 20 de valoració. En els blaugrana, només Davies i Mirotic, amb 19 i 14 punts, respectivament, van plantar cara a un conjunt verd-i-negre extramotivat que ja guanyava per 16 punts (50-34) al descans.

La derrota del Barça provoca que el Reial Madrid l’empati en la classificació, tot i que els blancs han jugat un partit més. L’equip de Pablo Laso, que venia de tres derrotes seguides en les dues competicions, no va patir gens per derrotar l’Urbas Fuenlabrada per 92-77, amb 21 punts d’Heurtel com a màxim anotador i amb la nota exòtica del debut del xinès Zheng, amb triple inclòs, en els visitants.

Bona victòria també del València a Múrcia per un punt, 71-72, però amb el gran peatge de la lesió de Klemen Prepelic, que es va trencar el radi i el cúbit del braç esquerre i estarà de baixa tota la temporada. L’eslovè va anotar 19 punts, els mateixos que un Taylor que va tenir el triple per guanyar, però el va fallar.

El Baskonia segueix escalant i ahir va atropellar a domicili un desconegut Surne Bilbao per 62-90. Fontecchio, amb 19 punts, i Costello, amb 18, van ser els millors dels visitants.

Finalment, el proper rival del Baxi a Europa, l’Unicaja, va derrotar amb claredat un Betis que cada cop està més despenjat per 96-80, amb cinc jugadors que van anotar 12 punts o més.