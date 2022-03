L’Events CB Igualada va obtenir la primera victòria en aquesta segona fase de la Copa Catalunya després d’imposar-se sense problemes a un Motor Munich Cadí Manresa (62-49) que no va estar a l’altura.

Les jugadores anoienques van imposar el seu domini des del principi i no van deixar cap opció a un equip manresà que va abaixar els braços. Les blaves, liderades per Lamolla (19 punts) i Carner (16 punts), van ser superiors, i gràcies a una efectiva defensa van poder deixar la victòria al pavelló de Les Comes.

Durant el primer període ambdós equips van estar anivellats però les locals van poder obrir un forat de sis punts, 19-13. Però en el segon període les blaves van ser capaces d’ajustar la defensa i van trencar el marcador amb un parcial de 20-12. Es va arribar al descans amb un clar avantatge de 14 punts a favor de les locals.

A la represa, les defenses es van imposar als atacs i l’Events Igualada va ser capaç de mantenir les distàncies davant d’un desencertat conjunt local, 51-36. En el darrer i últim quart, les visitants van intentar collar per reduir distàncies i tenir opcions per endur-se el partit, però van topar davant un equip local que va saber mantenir la compostura en tot moment per mantenir l’avantatge i sumar el primer triomf.

La setmana vinent l’Events CB Igualada rebrà la visita del líder invicte Promoviatges CBF Cerdanyola, mentre que el Motor Munich Cadí Manresa CBF rebrà la visita al Nou Congost del CB Grup Barna, equip que porta un balanç d’un triomf i una derrota.