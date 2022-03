Entre el llistat de professionals del ciclisme de renom que enguany han participat en la Volta Ciclista a Catalunya ha destacat la participació en solitari de l'alcalde de Calaf. Ahir diumenge i després de set dies consecutius, Jordi Badia Perea va completar els 1.214 quilòmetres de la competició. Ho va fer amb un únic objectiu: conscienciar sobre l’ictus, malaltia que ell va patir l’any 2014, i recollir fons per a la seva investigació i tractament.

Badia ha aconseguit donar veu al repte solidari North Cape 4000:Guanyem l’ictus en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, gestionat per la Fundació Althaia, on ell va ser tractat de l’ictus. Gràcies a la rapidesa dels serveis mèdics i el seu bon estat físic, Badia va poder superar la malaltia amb seqüeles lleus i reconeix que patir l’accident cerebrovascular “li va canviar la forma de viure la vida”.

La seva participació en la Volta, a més de ser un entrenament que ha posat en relleu la seva resistència física i mental, també ha servit d’altaveu per donar a conèixer el seu repte solidari: realitzar la North Cape 4000, una prova ciclista de llarga distància que uneix els 3.800 quilòmetres que separen el nord d’Itàlia i el Cap Nord, a Noruega.

Suma d’organitzacions per donar valor als quilòmetres

Els recursos que s’obtinguin amb el repte gràcies a la compra de quilòmetres es destinaran al programa de mecenatge d’Althaia sobre l’ictus i altres malalties neurològiques. Això permetrà impulsar la recerca i també millorar-ne l’atenció a través d’una unitat integral que aniria més enllà de millorar la coordinació entre serveis, ja que també implica un model d’atenció centrat en la persona.

Al mateix temps, gràcies a aquest programa de mecenatge, Althaia voldria oferir un punt de trobada per a pacients i familiars amb programes d’educació sanitària com també l’acompanyament necessari des del punt de vista psicològic i social. Cal tenir en compte que aquest tipus de malaltia comporta, generalment, un gran nivell de discapacitat i un impacte important tant en la vida dels pacients com en la de les seves famílies.

Diverses organitzacions com Stern Motor, The Cyclery, Bah Studios, Territori de Masies, La Romànica de Navàs, Fa Sol, Bicis Toni, i l’esportista de trail running, Núria Picas, ja han donat el seu suport i escalf al repte solidari.

La Fundació Althaia agraeix a l’organització de la Volta Ciclista a Catalunya la col·laboració per donar a conèixer el projecte solidari vinculat a la lluita contra l’ictus i fa una crida a la participació de persones, entitats i organitzacions a sumar-se aquest repte fent una donació o organitzant algun esdeveniment en benefici del projecte.